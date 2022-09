Das will die EU in deinem Leben ändern

Ausbildung, Energiepreise, Mental Health, und Ukraine: Darum ging es in der Rede von Ursula von der Leyen.

Die EU-Kommissionspräsidentin will 140 Milliarden Euro an Gewinnen von Unternehmen abschöpfen. Das Geld soll von Unternehmen kommen, die wegen der gestiegenen Energiepreise unnormal hohe Gewinne erzielt haben. Damit sollen Haushalte in der ganzen EU entlastet werden.

Unterstützung für die Ukraine

Noch heute reist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Kyjiw und trifft dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie kündigte an, den Wiederaufbau von ukrainischen Schulen mit 100 Millionen Euro zu unterstützen. Sie bekräftigte die Unterstützung für die Ukraine und kündigte an, gegen Fake-News vorzugehen, um Demokratien in Europa zu schützen.

Mental Health

Angemessen, zugänglich und bezahlbar - so soll der Zugang zu Infos und Hilfe beim Thema psychische Gesundheit in Europa aussehen. Dafür setzt sich von der Leyen in einem neuen Vorschlag ein.

Jahr der Ausbildung

Der Mangel an Personal sei eine Herausforderung für Europas Unternehmen, sagte die Kommissionspräsidentin. Um sich auf dieses Thema zu fokussieren, schlägt sie vor, 2023 zum europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung zu machen.

Hier kannst du dir ihre ganze Rede anschauen:

Mehr News: