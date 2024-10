Vorschlag für dreiwöchige Waffenruhe vorgelegt

Anmod-Hinweis:

Mehrere Länder unter Federführung der USA und Frankreichs haben am Rande der UN-Generalversammlung einen Plan für eine dreiwöchige Waffenruhe im Libanon vorgelegt. Damit soll eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah verhindert werden.

In einer Dringlichkeitssitzung im Weltsicherheitsrat hatte UN-Generalsekretär Guterres erneut an alle Beteiligten appelliert, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Wenig später wurde ein Aufruf öffentlich, in dem mehrere Staaten eine dreiwöchige Waffenruhe im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fordern. Damit solle „Raum für Diplomatie“ geschaffen werden, heißt es in der Erklärung. Alle Konfliktparteien werden aufgerufen, die dreiwöchige Waffenruhe unverzüglich zu akzeptieren. Zu den Unterzeichnern gehören neben den USA und Frankreich, auch Deutschland, Italien und die EU, sowie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Zuvor hatte der französische Auß