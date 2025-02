Vorwürfe gegen Turn-Trainer: Razzia in Stuttgart und Frankfurt

Im Skandal um zwei Stuttgarter Turn-Trainer ermittelt jetzt das Landeskriminalamt (LKA). Heute gab es mehrere Razzien in Sporteinrichtungen.

Ein beschuldigter Trainer war wohl beim Kunst-Turn-Forum Stuttgart beschäftigt. Schon im Dezember hatten mehrere Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt der Turnerinnen erhoben.

LKA durchsucht Turnstützpunkt Stuttgart Dauer 0:30 min LKA durchsucht Turnstützpunkt Stuttgart

Der Vorwurf: Mentaler und körperlicher Missbrauch

Seit Dezember wurden immer mehr Vorwürfe von ehemaligen und aktiven Sportlerinnen öffentlich, woraufhin Staatsanwaltschaft und LKA die Ermittlungen aufnahmen. Heute fanden Hausdurchsuchungen in mehreren Räumlichkeiten in Stuttgart und Frankfurt statt. Auch am Sitz des Deutschen Turner-Bundes (DTB) soll es Durchsuchungen gegeben haben.

Öffentliche Statements sorgten für Reaktion

Das baden-württembergische Kultusministerium hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mehr Schutzmaßnahmen gefordert. Der Olympische Sportbund erwartet eine Aufarbeitung, der Schwäbische Turnerbund sowie der Deutsche Turner-Bund begrüßen die strafrechtliche Aufarbeitung.