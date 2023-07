Neue VR-Brille hilft gegen Magersucht!

Die Technologie soll an Magersucht erkrankten Menschen in Zukunft bei der Behandlung helfen.

Entwickelt wurde die Virtual-Reality-Brille von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Tübingen und des Max-Planck-Instituts. Die Brille wird aktuell in einer Studie getestet.

Wie genau kann die VR-Brille helfen?

Demnach ist das größte Problem für Betroffene die Angst, Gewicht zuzunehmen. Mit einer VR-Brille können sich magersüchtige Personen jetzt per Virtual Reality selbst betrachten - und zwar mit einem gesunden Gewicht. Die Patienten können sich entweder in der First-Person-Perspektive sehen oder in einem virtuellen Spiegel. Das soll die Angst vor der Gewichtszunahme nehmen. Nur so können Betroffene gesund werden.

Die VR-Brille hilft den Patienten!

Die Studie ist zwar noch nicht abgeschlossen, es gibt aber bereits erste Ergebnisse:

Interessanterweise haben allerdings fast alle Patientinnen rückgemeldet, dass sie die virtuelle Darstellung als sehr hilfreich für ihre persönliche Genesung erlebt haben.

