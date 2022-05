Amoklauf in den USA: Warum kommen Täter so leicht an Waffen?

In Texas hat ein 18-Jähriger über 20 Menschen erschossen. Trotz aller Amokläufe - das Waffenrecht blieb bisher.

Für viele Amerikaner bedeutet das Waffengesetz ein Gefühl der Freiheit. Gerade in Texas kommt man sehr leicht an Waffen. Der 18-Jährige, der mutmaßlich über 20 Menschen an einer Grundschule erschoss, soll die Waffe an oder kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben.

Kinder sterben durch Schüsse an Grundschule in Texas

Waffen für alle? Die rechtliche Lage in den USA

In der US-amerikanischen Verfassung ist verankert, dass alle Bürgerinnen und Bürger über 18 eine Waffe tragen dürfen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Gesetz in naher Zukunft geändert wird. Möglich wären aber Einschränkungen, zum Beispiel:



Man darf die Waffe nicht überall tragen

Waffen müssen anders gelagert werden

Background-Checks vor dem Kauf einer Waffe.

Ob und wann solche Änderungen kommen werden, ist aber nicht klar. Auch wenn sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner in den letzten Jahren schon dafür ausgesprochen haben.

DASDING hat mit der Rechtsredaktion des SWR über dieses Thema gesprochen. Sie haben auch darüber geredet, wie man in Deutschland an Waffen kommt.