So hat NRW gewählt!

Die Bürger im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) haben einen neuen Landes-Boss gewählt.

Hendrik Wüst von der CDU soll Nordrhein-Westfalen regieren. Er war bisher auch schon der Ministerpräsident in dem Land.

Wie stehen die Parteien da?

Die gerundeten Ergebnisse sehen so aus:

CDU 36 Prozent

SPD 27 Prozent

Grüne 18 Prozent

FDP 6 Prozent

AfD 6 Prozent

Linke 2 Prozent

Die Wahlen im Bundesland NRW werden oft als Messlatte für ganz Deutschland angesehen. Der Grund ist, dass dort die meisten Menschen in Deutschland leben. Insgesamt konnten da rund 13 Millionen Personen wählen gehen.

