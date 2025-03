Laut Prognosen von ARD und ZDF ist die Wahlbeteiligung auf einem historisch hohen Stand.

Trotz der vorgezogenen Wahlen war das Interesse an der Bundestagswahl sehr hoch. Das hat sich auch in der Wahlbeteiligung gezeigt. Laut ARD und ZDF lag die Wahlbeteiligung zwischen 83 und 84 Prozent.

So hoch war die Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung.

Bundestagswahl 2025 - So groß war das Interesse

Ungefähr vier von fünf Wahlberechtigten haben an der Wahl teilgenommen. Schon während des Wahltags zeigte sich eine hohe Wahlbeteiligung. Bis zum Nachmittag hatten bereits mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Bis 14 Uhr lag die Beteiligung bei 52,0 Prozent. Bei der letzten Wahl lag die Beteiligung um dieselbe Uhrzeit bei 36,5 Prozent.

Mehr als 59 Millionen Menschen waren wahlberechtigt.

Bei der letzten Wahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 76,4 Prozent. Es gab viele Briefwähler, die 2021 wegen der Pandemie schon vor dem offiziellen Wahltag per Brief gewählt haben. Die Wahlbeteiligung war aber auch deutlich höher als 2017 und in anderen Jahren.