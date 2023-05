Erdoğans Politik, wie zum Beispiel seine Einstellung zu LGBTQ+, könnte dafür sorgen, dass junge Menschen fliehen.

Das vermutet Politiker Cem Özdemir. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er:

Wenn Erdoğan die Wahl gewinnt, dann wird sich, das zeigen Umfragen, ein Großteil der Jugendlichen aus der Türkei verabschieden - weil dann die Hoffnung auf eine bessere Entwicklung dahin wäre.

Junge Menschen in der Türkei sind unzufrieden

Nur 20 Prozent der jungen Menschen unter 25 Jahren stehen hinter dem aktuellen Präsidenten. Sie kritisieren ihn, wegen seiner wirtschaftlichen Entscheidungen und weil die Presse nicht frei ist. Einige fühlen sich dadurch auch selbst eingeschränkt. Ein 18-jähriger Erstwähler sagte dazu:

Wenn Präsident Erdoğan weg ist, können junge Leute sich auf ihre Prüfungen konzentrieren und frei reden.

Der Meinungsforscher Erman Bakırcı vom Umfrage-Institut Konda bestätigt, dass junge Leute sich von Erdoğan abwenden. Sie seien moderner und weniger religiös als die älteren Wähler.

Wahl in der Türkei: Wer gewinnt?

Am Sonntag (14. Mai) findet in der Türkei die Parlaments- und Präsidentschaftswahl statt. Die Wahllokale in Deutschland haben schon geschlossen. Wahlberechtigte können jetzt aber noch an den Grenzübergängen zur Türkei ihre Stimme abgeben. Zur Wahl stehen Präsident Erdoğan und der Sozialdemokrat Kemal Kılıçdaroğlu.

In den Umfragen liegt der Präsident hinten. Die Ergebnisse gibt es nach der Wahl am 14. Mai: