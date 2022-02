Betrunkener Mann spuckt Polizistin an

Ein betrunkener Mann hat in Waiblingen mehrere Polizisten angegriffen.

Die Polizei hat am Montag mitgeteilt, dass ein Mann in der S3 in Richtung Backnang Frauen belästigt haben soll. Er ist am Bahnhof Waiblingen-Neustadt ausgestiegen. Dort kontrollierten die Polizisten ihn. Der 48-Jährige wurde dabei aggressiv, beleidigte die Beamten und hat ihnen gedroht. Er spuckte einer Polizistin ins Gesicht und trat einem anderen Polizisten gegen das Schienbein. Er wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Dort versuchte er auch noch eine Polizistin zu begrapschen.

Krass: Diebe sprengen Geldautomat!