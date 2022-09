Frau stirbt wegen schweren Verletzungen - was ist passiert?

Eine Frau war auf einem Fest und wurde danach schwer verletzt gefunden. Jetzt ist sie tot. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 54-Jährige war am Samstagabend auf dem Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach. Nachdem die Livemusik zu Ende war, ging sie nach Angaben der Polizei zu Fuß nach Hause. Ein Bekannter hat sie am Sonntag in ihrer Wohnung in Waldbronn-Busenbach schwer verletzt gefunden. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort ist sie laut Polizei am Freitagmorgen gestorben.

Zeugen gesucht!

Ob die Frau auf dem Heimweg oder in ihrer Wohnung angegriffen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Sie könnte auch einen Unfall gehabt haben, heißt es. Um herauszufinden, was passiert ist, wurde ein Ermittlerteam mit 20 Polizisten gegründet. Außerdem werden Zeugen gesucht.

Wer kann helfen? Wer die Frau ab ungefähr 23.30 Uhr auf ihrem Heimweg gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Hier kannst du dir ein Foto von der 54-Jährigen anschauen. Wer Hinweise geben kann, kann sich per Telefon (0721/666-5555) oder Mail (Karlsruhe.kd.k7.kdd@polizei.bwl.de) bei der Polizei melden.

Das hat die Polizei getwittert:

+ Frau mit schweren Verletzungen in Wohnung aufgefunden + ➡️ Online-Fahndung: https://t.co/g0zttkmScF 🕐 SO 🌐 Reichenbach ℹ️ 54-jährige Frau mit schweren Verletzungen aufgefunden ➡️ Ursache unbekannt ☎️ Hinweise an Kripo KA unter 0721/666 5555 Eure #Polizei #Karlsruhe https://t.co/5R2RyZCTUF

