Wegen Erdbeben? Tote Wale vor Zypern

An der Küste Zyperns wurden sieben tote Wale angeschwemmt. Wie konnte das passieren?

Eigentlich kommen Wale nur selten im östlichen Mittelmeer vor. Dass so viele verendete Tiere auf Zypern landen, hat es bisher noch nicht gegeben. Laut dem Ministerium für Fischerei sind es Cuvier-Schnabelwale. Die sind dafür bekannt, dass sie besonders tief und lange tauchen können.

Wie kommen die Wale dort hin?

Vier von ihnen strandeten wohl schon am Donnerstag. Drei von ihnen konnten aber wieder ins Meer zurückgetrieben werden. Am Freitag wurden dann sechs weitere tote Wale entdeckt. Fachleute untersuchen die Kadaver, um die Todesursache herauszufinden. Zyprische Behörden vermuten, dass die heftigen Erdbeben in der Türkei und Syrien die Wale abgelenkt haben könnten. Noch ist aber nicht bekannt, wie die Wale dort hin gekommen sind.

Cyprus probes washed up dead whales, earthquake link possible https://t.co/71gCNXdPQK https://t.co/hgAg7MwrfK

So ist die Situation in den Erdbebengebieten der Türkei und Syrien: