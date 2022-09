Überlebenskampf: Gestrandete Wale gerettet!

In Tasmanien sind 32 gestrandete Wale gerettet und wieder zurück ins Meer gebracht worden.

Auf der Insel vor Australien hingen insgesamt mehr als 200 Wale am Strand fest. Viele von ihnen sind in der Nacht gestorben. Eines der Probleme war der starke Wellengang. Anwohner bedeckten die noch lebenden Grindwale zu ihrem Schutz mit Decken und begossen sie mit Meerwasser. Helfer haben 32 von ihnen retten können. Schau dir die rührende Aktion hier an:

