Streiks in Geschäften: Heute brauchst du mehr Geduld beim Shoppen

Verdi hat in ganz Deutschland zu Warnstreiks am Freitag aufgerufen. Es gibt Aktionen im Einzel- und Großhandel.

Du merkst den Warnstreik wahrscheinlich besonders an den Kassen - hier könnte es länger dauern. Auch die Supermarktregale sind möglicherweise leerer, weil es schon durch Streiks vorab zu Lücken kam.

Warum soll im Einzel- und Großhandel gestreikt werden?

Aktuell läuft der Tarifkonflikt im Handel - aber in jedem Bundesland einzeln. Seit Monaten geht nichts voran. Die Handelsverbände sehen keinen Sinn mehr darin, dass in den Ländern einzeln verhandelt wird. Sie fordern ein Gespräch auf Bundesebene. Verdi hat deshalb zu Warnstreiks in ganz Deutschland aufgerufen:

Wer Verhandlungen absagt, provoziert Streiks im Weihnachtsgeschäft. Denn die Absage aller Verhandlungstermine im Einzelhandel ist eine Kampfansage an die Beschäftigten und ihre ehrenamtlichen Tarifkommissionen.

In den Verhandlungen geht es um mehr Geld für Millionen Menschen. Überall werden mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde gefordert. Je nach Bundesland gibt es zusätzlich andere Forderungen.

