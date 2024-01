Warnstreiks an Unikliniken in Baden-Württemberg

Die Gewerkschaft „Marburger Bund“ hat Ärztinnen und Ärzte an 23 Universitätskliniken bundesweit für heute zum Warnstreik aufgerufen - auch an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, Lutz Heyser: