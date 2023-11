Warnstreiks: Diese Kliniken waren betroffen

Es wurde wieder gestreikt. Diesmal im Gesundheitsbereich. Worum es ging, liest du hier.

Am Mittwoch haben Freiburger Krankenhäuser den Anfang gemacht. Im St. Josefskrankenhaus und Loretto-Krankenhaus wurde den ganzen Tag gestreikt. Dazu hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Am Donnerstag ging es in Baden-Württemberg unter anderem in diesen psychiatrischen Kliniken weiter:

Zwiefalten

Calw

Wiesloch

Weinsberg

Winnenden

Weissenau

Reichenau

Was ist in dringenden Fällen?

ver.di hat vorher betont: Es gibt einen Notdienst und die Patientinnen und Patienten in den Kliniken sind versorgt. Good to know 💡: Nicht nur in Baden-Württemberg wurde gestreikt - auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen zum Beispiel.

Warum wurde gestreikt?

Es geht um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Bundesländer haben das bislang abgelehnt und betonen ihre schwierige Haushaltslage. Im öffentlichen Dienst arbeiten zum Beispiel Krankenschwestern, Lehrer, Polizisten oder Soldaten.

Auch in Apotheken kam es erst zu Streiks: