Weiter Warnstreiks im Nahverkehr

Auch am Donnerstag haben Mitarbeitende im ÖPNV für mehr Geld gestreikt. Aber auch Kliniken und Kitas waren betroffen.

Rheinland-Pfalz

Betroffen war am Donnerstag speziell die Westpfalz. In Pirmasens und Kaiserslautern fiel der ÖPNV aus. Außerdem wurden an vielen Orten in der Westpfalz Kitas, Schulen und Krankenhäuser bestreikt. In Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen streiken am Donnerstag und Freitag die Mitarbeiter der Müllabfuhr. Das heißt: Dein Müll könnte nicht abgeholt werden.

Baden-Württemberg

Am Donnerstag wurde auch in Baden-Württemberg an vielen Orten gestreikt. Busse und Bahnen fielen aus - speziell in Heilbronn, Freiburg und Esslingen. Hier gab es zusätzliche Streiks an Einrichtungen der Stadt:

Ulm

Göppingen

Laupheim

Geislingen

Lörrach

Waldshut

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ortenaukreis

Warum streiken die Leute?

Die Gewerkschaft Verdi will höhere Gehälter für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreichen: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr.