Abnehm-Spritze: Warnung vor Ozempic-Fakes

Die Warnung kommt direkt aus dem Ministerium für Gesundheit: Auf gar keinen Fall benutzen!

Betroffen ist das Diabetesmedikament Ozempic vom Hersteller Novo Nordisk - was mittlerweile auch viele zum Abnehmen nutzen. Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg schreibt, dass von den Fälschungen "mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Gesundheitsgefahren" ausgehen. Sie dürfen deshalb auf gar keinen Fall benutzt werden und müssen sofort in eine Apotheke gebracht werden. Hier siehst du den Unterschied zwischen der echten und der Fake-Spritze.

Ozempic: Diabetes- oder Abnehmspritze?

Seit Stars wie Kim und Khloé Kardashian mit dem eigentlichen Diabetes-Medikament krass abgenommen haben, ist auch hier der Hype groß. So groß, dass es sogar Engpässe gab und Diabetes-Patienten nicht mehr an ihr Medikament rankamen. Auch Elon Musk hat mit der Spritze abgenommen und verkauft das Mittel jetzt auch noch. Mehr dazu hier: