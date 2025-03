Wer oft und laut zockt, sollte jetzt aufpassen. Die WHO hat eine Warnung rausgegeben. Es geht um eure Gesundheit.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO haben Studien gezeigt, dass das Spielen von Videogames zu Hörschäden führen kann:



Jugendliche, die regelmäßig spielen, würden doppelt so häufig die Hörfähigkeit im Hochfrequenzbereich verlieren wie junge Leute, die nicht spielen.

wie junge Leute, die nicht spielen. Sie hätten auch ein deutlich höheres Risiko, einen Tinnitus zu entwickeln.

zu entwickeln. Mit Tinnitus sind Geräusche wie Pfeifen, Zischen oder Klingeln gemeint, die über einen längeren Zeitraum oder ständig im Ohr wahrgenommen werden.

Hörschäden beim Zocken: So kannst du dich schützen!

Laut WHO kann es eine Rolle spielen, ob du Kopfhörer trägst oder nicht. Der Grund: Mit Kopfhörern werden die Games den Angaben nach oft sehr laut abgespielt. Achte also beim Zocken darauf, wie du die Lautstärke einstellst.

Die WHO hat außerdem die Hersteller von Kopfhörern und Games dazu aufgefordert, etwas zu tun, um eure Gesundheit zu schützen. So sollten zum Beispiel Geräusche, die einen Tinnitus auslösen können, vermieden und ab einer bestimmten Lautstärke vor dem Risiko gewarnt werden. Ob das wirklich umgesetzt wird, ist unklar. Die WHO fordert deshalb, dass Regierungen neue Standards einführen.