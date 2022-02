Hier wirbelt der Sturm über Deutschland!

Heftige Sturmböen ziehen über Deutschland: An manchen Orten solltest du besser nicht nach draußen gehen!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Haltet euch besser nicht im Freien auf! Aktuell ziehen Orkanböen über Deutschland, stürzen Bäume um und wirbeln Gegenstände umher. Betroffen sind vor allem der Westen mit Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie Norddeutschland.

Bis Samstag sollen mehrere Stürme, Orkane und Gewitter kommen auf Deutschland zukommen. Dabei wird mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde gerechnet. Am Brocken - dem höchsten Berg im Harz - wurden schon Geschwindigkeiten von 152 Kilometern pro Stunde gemessen.

Sturmwarnung für RLP und BW

Zwar sind die Temperaturen mit bis zu 15 Grad relativ warm, doch in Rheinland-Pfalz kommt in der Nacht zu Donnerstag zum Sturm auch noch viel Regen runter. Tagsüber soll sich das Wetter etwas beruhigen, bevor es am Freitag wieder stürmisch werden soll. Im Bergland seien auch Orkanböen möglich.

Das gilt auch für Baden-Württemberg: Vor allem im Schwarzwald und anderen höher gelegenen Orten soll es heftig werden - mit Windgeschwindigkeiten von um die 140 Kilometern pro Stunde am Donnerstag. Dauerregen wie in Rheinland-Pfalz sagt der DWD allerdings hier nicht voraus.

Zugausfälle und Sturmflut

Die Bahn rechnet mit Zugausfällen und Verspätungen und bietet an, kostenlos umzubuchen oder abzusagen. Erste Strecken in Norddeutschland und rund um Dortmund sind wegen umgestürzter Bäume schon gesperrt.

Im Norden von Deutschland wird mit Sturmfluten gerechnet, die durch den Vollmond - der Ebbe und Flut beeinflusst - noch verstärkt werden.

Ein zunehmend stürmischer Südwestwind (#Sturm) treibt heute Regengebiete über das Land hinweg. Schnee fällt nur noch in den höchsten Lagen der Mittelgebirge. Später setzt dort mit länger anhaltendem #Regen #Tauwetter ein. Warnlage: https://t.co/c0actryFJD oder #WarnWetter-App. /V https://t.co/IvozeUICDH

