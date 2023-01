Call of Duty Modus DMZ: Dein Fortschritt wird gelöscht

Mit der Season 2 von Warzone 2 kommt ein Update für den beliebten Modus und dein Fortschritt wird gelöscht.

Warzone 2 enttäuscht viele Fans. Deshalb spielen viele Leute lieber den Modus DMZ. Dort können Missionen abgeschlossen werden und Waffen erspielt werden, die man dann in Einsätzen mitnehmen kann. Call of Duty hat jetzt angekündigt, dass ein Wipe kommen wird. Das heißt, dass alle bisherigen Fortschritte gelöscht werden.

Viele Spieler sind nicht sehr glücklich über diese Info und beschweren sich, dass der Entwickler nie angekündigt hat, dass es solche Wipes geben wird.

Neue Inhalte

In ihrem Blog für Modern Warfare 2 und Warzone, hat Activision aber auch weitere Neuigkeiten veröffentlicht. So soll es zum Beispiel Anpassungen bei den KI-Gegnern, neue Missionen und eine neue Zone geben. Die neue Season kommt am 15. Februar. Dann wird es auch den Wipe im DMZ Modus geben.

Was hat die Politik mit Gaming zu tun?