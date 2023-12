Was genau ist Threads?

Das soziale Netzwerk “Threads” steht jetzt auch in Deutschland un der EU vor dem Start. Threads ist vom Meta-Konzern und hat ähnliche Funktionen wie „X“, früher Twitter. In den USA ist die Plattform schon seit Juli online. Nils Dampz ist unser Reporter in San Francisco und kann Threads schon seit ein paar Monaten nutzen.