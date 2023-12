Wehrpflicht-Comeback? Falls ja: Bist du fit, musst du ran!

Weil der Bundeswehr die Freiwilligen ausgehen, überlegt der Verteidigungsminister die Wehrpflicht wieder einzuführen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius schlägt in der "Welt am Sonntag" vor, die Wehrpflicht so zu regeln wie in Schweden. Dort werden alle Jugendlichen gemustert. Diejenigen, die geeignet sind, kommen dann zur Armee. Das betrifft zum Beispiel dann die Leute, die körperlich besonders fit sind.

Wehrpflicht in Deutschland? Nicht so leicht

In Deutschland ist die Wehrpflicht seit fast 13 Jahren ausgesetzt. Sie jetzt wieder einzuführen, gilt als politisch und rechtlich schwierig. Dafür müsste erst mal das Grundgesetz geändert werden - um das durchzusetzen, braucht es eine große Mehrheit im Bundestag. Andere Politiker sagen, die Bundeswehr bräuchte eher Leute, die ihren Job freiwillig und aus Überzeugung machen.

Kritik an Wehrpflicht-Plänen von Pistorius Dauer 0:42 min Kritik an Wehrpflicht-Plänen von Pistorius

So denken die Menschen in Deutschland über die Wehrpflicht: