Vergiftung im Restaurant: Es war Ecstasy!

Ein Mann starb, nachdem er in einem Restaurant Champagner getrunken hat. Jetzt ist klar: Die Flasche war manipuliert.

Die Ermittlungen rund um den Vorfall in einem Restaurant im bayerischen Weiden ergab, dass die Droge Ecstasy "in erheblicher Konzentration" in der Champagner-Flasche war. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Was ist passiert?

Eine Gruppe hatte sich am Wochenende in dem Restaurant eine Flasche Champagner geteilt. Sie merkten aber sofort, dass das Getränk seltsam schmeckte - kurze Zeit später hatten dann alle Vergiftungserscheinungen. Fünf Männer und drei Frauen wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Einer der Männer starb am Abend an den Folgen der Vergiftung.

Wer war es?

Es wäre durchaus möglich, eine Flasche zu öffnen, die Drogen einzufüllen und die Flasche wieder so zu verschließen, dass es nicht auffällt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gehen die Ermittler aber nicht davon aus, dass einer der Restaurant-Gäste die Droge in die Flasche geschüttet hat.

Eine Sonderkommission arbeitet jetzt an dem Fall. Sie will nun herausfinden, wo und von wem der Champagner manipuliert wurde.

Mann stirbt im Lokal - war ein Gift-Cocktail Schuld?