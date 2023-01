Du bist Weihnachten alleine - und jetzt?

Keine Familienfeier? Keine Weihnachtsparty? Trotzdem kannst du es dir an den Feiertagen schön machen.

Für viele Menschen ist Weihnachten das Fest, das sie mit der Familie verbringen. Manche können das nicht oder wollen es vielleicht auch nicht. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die überhaupt kein Weihnachten feiern wollen. Und das ist auch völlig ok. Du solltest dir die Tage einfach so gestalten, dass es dir gut geht, sagt die Psychologin Sarah Scholl aus Karlsruhe.

Weihnachten NICHT feiern



Du kannst an den Feiertagen einfach was unternehmen oder Sachen machen, die dir guttun: In die Therme gehen, Sport machen, Serien gucken oder dich einfach mit Freuden treffen.

NICHT alleine sein wollen

Du hast niemanden, mit dem du feiern kannst, willst aber nicht gerne alleine sein? Dann sprich mit Kollegen, Freunden oder Nachbarn darüber. Vielleicht gibt es andere, denen es ähnlich geht. Oder du kannst dich mit jemandem zu einem Spaziergang verabreden.

Viele denken, sie seien die Einzigen, die an Weihnachten alleine sind. Dabei geht es sehr vielen Menschen genauso.

Niemanden gefunden?

Dann informiere dich, welche Angebote es in deiner Nähe gibt: Viele Kirchen bieten Veranstaltungen an, es gibt Konzerte oder Bars mit speziellem Weihnachtsprogramm. Außerdem gibt es die deutschlandweite Aktion "Keiner bleibt allein".

Allein heißt nicht einsam!

Fremde Menschen sind nicht dein Ding? Warum machst du es dir nicht zu Hause gemütlich?! Dekorierst deine Wohnung, kochst dein Lieblingsessen, legst dich in die Badewanne oder telefonierst mit Freunden. Ein bisschen Musik und Ruhe können auch mal guttun.

Mensch mit Ängsten oder Depressionen rät die Psychologin aber davon ab, die Feiertage alleine zu verbringen. Sie sollten sich vorher mit Therapeuten oder Ärzten überlegen, wie sie die Zeit verbringen.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Bei der Familie und trotzdem einsam?

Wenn du mit deiner Familie Weihnachten feierst, dich dort aber nicht wohlfühlst oder mit einigen Familienmitgliedern nicht klar kommst, dann hilft es, sich das bewusst zu machen. Sarah Scholl rät, vorher zu überlegen, wie man bei schwierigen Themen oder Streit reagieren möchte, welchen Menschen oder Themen man lieber aus dem Weg geht und wo die eigenen Grenzen sind. Wenn man sich selbst darüber klar ist, kann man es auch den anderen leichter klar machen. Dann könnte das Zusammentreffen entspannter ablaufen.

Sich an Weihnachten volllaufen zu lassen, ist jedenfalls keine gute Idee

