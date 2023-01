Ist das die dritte Staffel von "Weihnachten zu Hause"?

"Ein Sturm zu Weihnachten" könnte der nächste Christmas Hype bei Netflix sein. Was die beiden Serien gemeinsam haben...

Auch viele Schauspieler sind die gleichen wie in der norwegischen Erfolgsserie von 2020. Sogar die Hauptdarstellerin ist mit am Start. Bei der Story haben die beiden Serien aber nichts gemeinsam. In der neuen Serie schaffen es verschiedene Menschen durch ein Schnee-Chaos nicht vom Flughafen in Oslo weg.

Hängen "Weihnachten zu Hause" und "Ein Sturm zu Weihnachten" zusammen?

Beides sind unterhaltsame Weihnachtsserien, haben aber außer dem gleichen Regisseur und einigen Schauspielerinnen und Schauspielern nix miteinander zu tun. Einige googeln gerade, ob es nicht die dritte Staffel der Erfolgsserie "Weihnachten zu Hause" ist. Bestätigt ist aber, dass es nie eine dritte Staffel geben wird.

Hype Nr. 1 bei Netflix ist aktuell aber Wednesday mit Jenna Ortega: