SIE ist die neue deutsche Weinkönigin 🍷

Katrin Lang aus Ebringen bei Freiburg ist die 74. deutsche Weink├Ânigin.

Die 23 Jahre alte Winzerin ist in Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstra├če zur Weink├Ânigin gek├╝rt worden.

Was macht eine Weink├Ânigin?

Lang repr├Ąsentiert ein Jahr den deutschen Wein - auch im Ausland. Sie tritt auf Festen auf und wirbt f├╝r die Weinindustrie. Insgesamt hatten sich acht Kandidatinnen beworben. In diesem Jahr durfte das Publikum erstmals mitentscheiden, wer das Finale gewinnt. Kriterien f├╝r die Auswahl sind unter anderem Spontanit├Ąt, Eloquenz, Englischkenntnisse und Fachwissen zum Weinbau.

Ich widme die Krone meiner Heimat Baden und meiner Familie - und meiner Oma, die mich zum Weinbau gebracht hat.

Mehr Wein-News: