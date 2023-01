Gelbe Karte, rote Karte und jetzt noch eine weiße Karte

In Portugal wurde sie nun zum ersten Mal gezeigt. Aber was bedeutet sie?

Im Gegensatz zu den bekannten Karten zeigen Schiedsrichter die neue Karte nicht zum Abstrafen, sondern zum Belohnen. In einem Pokalspiel in Portugal kam sie erstmalig in den Einsatz - gleich für beide Teams!

Fair Play wird belohnt

Kurz vor der Halbzeit ging es einer Zuschauerin nicht gut. Die Mannschaftsärzte beider Teams haben sich um die Frau gekümmert. Für diese Aktion wurden sie von der Schiedsrichterin mit der weißen Karte "belohnt".

Die neue Karte gehört zu einer Initiative in Portugal, um ethische Werte zu fördern. Sollte sie eines Tages auch im deutschen Fußball eingesetzt werden, weißt du Bescheid.

