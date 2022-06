So kannst du helfen

In ganz Deutschland werden dringend Blutspender gesucht. Vor allem junge Menschen können helfen.

Das Deutsche Rote Kreuz macht anlässlich des Blutspendetags darauf aufmerksam, dass es kaum noch Blutvorräte gibt. Es sei eine kritische Situation, weil es einen sehr hohen Bedarf an Blutkonserven in Kliniken gebe, so ein Sprecher des DRK. Auch Stars wie Leon Goretzka und Vanessa Mai machen darauf aufmerksam:

Jede Blutspende rettet Leben. Blut ist nicht künstlich herstellbar.

Warum fehlen Blutkonserven?

Langjährige Blutspenderinnen und Blutspender sind inzwischen zu alt und neue kommen nicht nach.

Durch die Corona-Pandemie haben weniger Menschen Blut gespendet.

Warum sind Blutspenden so wichtig?

Täglich werden in Deutschland über 15.000 Blutspenden gebraucht. Wenn es nicht mehr Spenden werden, könnten bestimmte Operationen und und Therapien verschoben werden müssen. Vor allem in Karlsruhe, Trier und Bad Kreuznach wird DRINGEND neues Blut benötigt. Mit einer Spende kannst du viel bewirken und manchmal kriegst du sogar Geld dafür. Hier erfährst du, wer Blut spenden darf.

Hier gibt es noch mehr Facts zum Blutspenden:

Im Blut sind auch viele Schadstoffe: