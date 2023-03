Welches Land ist am glücklichsten? Deutschland verkackt!

Die Menschen in Finnland sind weiter die zufriedensten der Welt. Das steht im neuen Weltglücksbericht.

Deutschland liegt nur auf Platz 16 und verschlechtert sich damit noch mal um zwei Plätze. Untersucht werden im Bericht von Wissenschaftlern unter anderem Lebensstandards, soziale Unterstützung, Lebenserwartung, persönliche Freiheit und Korruption - zum Beispiel in der Politik.

Finnen schon lange happy

Die Finnen geben an, vor allem wegen der schönen Natur und der damit draußen verbrachten Zeit so glücklich zu sein. Sie liegen schon zum sechsten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Auf dem letzten Platz liegt Afghanistan. Insgesamt wurden 137 Länder bewertet.

Die Top 10 im Überblick: