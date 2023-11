Es gibt immer mehr Frauen in der Wissenschaft 💪

Die L├╝cke zwischen Frauen und M├Ąnnern in der Wissenschaft wird weltweit kleiner. Das zeigt eine Studie.

Daf├╝r wurden die Daten von 5,8 Millionen Autoren und Autorinnen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen ber├╝cksichtigt. Die Studie der Stanford University zeigte: Nach 2011 ver├Âffentlichten M├Ąnner 1,36 Mal so oft wissenschaftliche Arbeiten wie Frauen. Vor 1992 waren es vier Mal so viele.

Immer mehr Frauen in der Wissenschaft = Alles gut? Nein, weil ...

... es trotzdem immer noch weniger Sichtbarkeit f├╝r Wissenschaftlerinnen gibt. Wissenschaftler werden laut Studie dreimal so h├Ąufig zitiert wie Wissenschaftlerinnen. Hier gibt es von Land zu Land gro├če Unterschiede. In Japan sogar zehnmal so h├Ąufig. Es gibt also noch Luft nach oben f├╝r aufstrebende Wissenschaftlerinnen.

Diese Wissenschaftlerinnen haben die Welt ver├Ąndert

Es gibt viele einflussreiche Frauen, die die Wissenschaft vorangetrieben haben. Hier eine kleine Auswahl:

Rosalind Franklin (1920-1958, Entdeckung der DNA Doppelhelix)

Ada Lovelace (1815-1852, Entwicklung des Algorithmus f├╝r das erste Computerprogramm der Welt.)

Ann Tsukamoto (*1952, ihr gelang mit einem Team die Isolierung von Stammzellen. Diese wird in der Krebsforschung benutzt.)

Shirley Ann Jackson (*1946, sie brachte die Entwicklung der Telekommunikation stark voran.)

Emmy Noether (1882-1935, Mitbegr├╝nderin der modernen Algebra)

Wusstest du, dass es in der Vergangenheit gemeinsame wissenschaftliche Arbeiten von M├Ąnnern und Frauen gab, bei denen aber nur der Mann erw├Ąhnt wurde?

Ein Weg in die Wissenschaft ist ein Studium. So kannst du dir als Arbeiterkind ein Studium finanzieren: