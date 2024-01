Die Werteunion, ein mindestens krass konservativer Verein, möchte eine Partei gründen. Was würde das verändern?

Gegründet wurde die Werteunion 2017 von CDU- und CSU-Mitgliedern - und zwar als Verein. Ihr Chef: Hans-Georg Maaßen. Er ist ein heftig umstrittener ehemaliger Verfassungsschutz-Chef, dem eine Nähe zur AfD vorgeworfen wird. Auch beim Skandal-Treffen, bei dem Rechtsextreme Pläne schmiedeten, Menschen mit Migrationsgeschichte zu vertreiben, waren Werteunion-Mitglieder dabei.

Werteunion macht Weg frei für Parteigründung Dauer 1:17 min Werteunion macht Weg frei für Parteigründung

In der neuen Partei müssten die CDU-Mitglieder ihre Mitgliedschaft aufgeben. CDU-Chef Merz will, dass seine Partei unabhängig davon beschließt: Die Mitgliedschaft in der CDU und Werteunion soll nicht gleichzeitig möglich sein.

Werteunion 🤝 AfD?

Maaßen hat eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen. Sollte die Werteunion also bei den Wahlen Erfolg haben, könnte es zu einer Koalition mit der AfD kommen. Die AfD wird unter anderem in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Deswegen wird über ein AfD-Verbot diskutiert.

Gerade gehen viele Menschen gegen Rechts auf die Straße: