Gegen Rassismus: Gewinne bei diesem Wettbewerb bis zu 1k Cash 🤑

Azubis aufgepasst! Setzt ein kreatives Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung - und gewinnt einen Preis dafür.

"Die Gelbe Hand" hat dafür einen Wettbewerb gestartet. Das ist ein Verein, der sich nach eigenen Angaben für "eine Welt ohne Diskriminierung" engagiert.

Du kannst mitmachen, wenn du ...

... gerade eine Ausbildung machst.

machst. ... Schüler oder Schülerin an einer Berufsschule oder einem Berufskolleg bist.

oder einem bist. ... zur Gewerkschaftsjugend gehörst.

Die Einsendungen sind bis Mitte Januar möglich. Du kannst zum Beispiel eine Website erstellen oder auch einen Kurzfilm einreichen. Wichtig ist, dass du dich kritisch mit Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzt.

Nice to know: Der Wettbewerb gilt für ganz Deutschland und es gibt drei Sonderpreise in Höhe von 500 Euro - einer davon ist in Rheinland-Pfalz.

Hier gibt's mehr Infos zum Wettbewerb ➡️​

