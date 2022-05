Sommertemperaturen: Bis zu 30 Grad am Mittwoch ☀️

Nach dem sonnigen Wochenende wird es jetzt noch heißer!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass einige Städte am Mittwoch mit Temperaturen von bis zu 30 Grad rechnen können. In Rheinland-Pfalz soll es zwischen 26 und 30 Grad warm werden. In Baden-Württemberg werden zwischen 24 Grad im höheren Bergland und 30 Grad am Oberrhein erwartet.

Bis Ende der Woche kühlt es sich dann wieder ab - es bleibt mit bis zu 22 Grad aber trotzdem warm. 🌤️

