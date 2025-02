Endlich wirds wärmer! Laut Deutschem Wetterdienst , könnten am Freitag die Temperaturen auf bis zu 19 Grad steigen. Grund dafür ist eine Warmfront, die aus Frankreich zu uns kommt.

Endlich Frühling! Am Freitag knacken wir die 19-Grad-Marke 🥳

Aber! Bis zum WE bleibt es nachts weiterhin frostig. Vor allem im Osten besteht Glatteisgefahr.

Gutes Wetter am Freitag - so sieht das WE deutschlandweit aus