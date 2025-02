Frühlingswochenende incoming 🌷: In RLP gibt es bis zu 17 Grad!

Das erste Wochenende mit frühlingshaften Temperaturen steht vor der Tür. Dieses Wetter erwartet dich in RLP und BW!

Vor kurzem noch Schnee, jetzt Frühlingswärme: Am Wochenende rechnen die SWR-Wetter-Experten in Rheinland-Pfalz mit Temperaturen von bis zu 17 Grad. Aber: Die Sonne lässt sich wohl nur selten blicken. Am Samstag ist es zum Teil dicht bewölkt und es kann stellenweise regnen. Am Sonntag wird es dann etwas besser - mit Auflockerungen und vereinzelten Sonnenstrahlen. ☀️

Auch in Baden-Württemberg soll es am WE stellenweise frühlingshafte Temperaturen von bis zu 16 Grad geben.

Sonnencreme? Noch nicht nötig!

Obwohl es warm wird, ist es noch zu früh für Sonnencreme, sagt der Deutsche Wetterdienst. Es wird zwar sonnig, aber die vielen Wolken verhindern, dass die Sonne richtig durchkommt.

Weitere Good News findest du hier: