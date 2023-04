Deshalb sind WG-Zimmer wieder teurer geworden

Wer aktuell ein WG-Zimmer will, muss dafür jetzt noch mehr Kohle locker machen.

Denn in den vergangenen Monaten haben die Mietpreise vor allem in größeren Städten ordentlich zugelegt. Durchschnittlich müssen junge Menschen für ein WG-Zimmer in Deutschland aktuell 458 Euro im Monat zahlen. Das sind 23 Euro pro Monat mehr als noch vor einem halben Jahr. Das hat das Moses Mendelssohn Institut gemeinsam mit WG-gesucht.de herausgefunden.

So viel kostet es in der Region

Auch in größeren Citys in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind die Zimmer deutlich teurer geworden. Teilweise um über zehn Prozent.

Freiburg: 520 Euro im Monat (im Vorjahr 464 Euro)

Mannheim: 470 Euro im Monat (im Vorjahr 420 Euro)

Mainz: 485 Euro im Monat (im Vorjahr 430 Euro)

Warum ist das so?

Dass die Preise immer weiter steigen, erklärt der Chef des Instituts so:

Auf Jahresfrist bezogen liegt die Steigerung bei 10,6 Prozent. Dabei macht unsere Analyse der Preise inklusive Nebenkosten deutlich, dass vor allem die verteuerte Energie bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt.

Wenn du schon viel Cash für die Miete hinlegen musst, gibts hier ein paar Tipps, wie du dein WG-Zimmer möglichst günstig einrichten kannst.