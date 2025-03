Preise für WG-Zimmer: So ist die Lage in RLP und BW!

Studieren oder Ausbildung machen. Wer in den Hotspot-Städten leben will, muss mit hohen Preisen rechnen.

Deutschlandweit liegt ein WG-Zimmer in deutschen Hochschulstädten bei 493 Euro. Aber regional gibt es heftige Unterschiede. München ist Spitzenreiter mit 800 Euro. Besonders günstig ist es in Chemnitz in Sachsen mit 265 Euro. Die Zahlen kommen aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) zusammen mit WG-Gesucht.de

Wichtig: Bei den Preisen handelt es sich um Durchschnittspreise. In Wohnheimen etc. können die Preise auch geringer sein.

WG-Zimmer in Rheinland-Pfalz: Hier ist es am teuersten

Mainz (530 Euro) Koblenz (430 Euro) Trier (415 Euro)

Verhältnismässig günstig sind Kaiserslautern (380 Euro) und Landau in der Pfalz (370 Euro).

WG-Zimmer in BW: Freiburg ist schön und teuer

In Baden-Württemberg liegt Freiburg an der Spitze mit im Schnitt 600 Euro. Auch Heidelberg und Stuttgart fallen in die teuerste Kategorie der Studie und liegen bei über 542 Euro im Durchschnitt. Günstiger sind zum Beispiel Ravensburg oder Pforzheim. Hier gibt es Durchschnittspreise von unter 444 Euro.

FYI: Die BaföG-Wohnkostenpauschale liegt bei 380 Euro. Der durchschnittliche Preis für ein Zimmer kann damit laut dem MMI nur in 23 von 88 Hochschulstädten in Deutschland gedeckt werden.