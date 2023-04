Bald kannst du deinen WhatsApp-Account auf mehr als einem Smartphone nutzen. Bisher ging es nur auf einem.

Jetzt kannst du also easy zwischen den Geräten switchen und musst dich nicht immer an- und abmelden. Das hat WhatsApp am Dienstag auf dem eigenen Blog mitgeteilt. Auf bis zu vier Telefonen soll ein Account in Zukunft laufen können.

WhatsApp auf mehreren Smartphones: Wann kommt das Update?

Laut WhatsApp wird die neue Funktion weltweit eingeführt und soll in den nächsten Wochen verfügbar sein. Außerdem soll es einfacher werden, neue Geräte zu verknüpfen. In Zukunft soll das alternativ auch per Code in WhatsApp gehen, ohne einen QR-Code einscannen zu müssen.