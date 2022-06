Von Android zu iPhone gewechselt: So ziehst du mit WhatsApp um

Bisher war es nicht ganz so leicht, WhatsApp aufs neue iPhone zu bekommen. Darum geht das jetzt einfacher:

Bisher konnte man mit der App "Auf iOS übertragen" Folgendes von Android auf ein neues iPhone rüberziehen: unter anderem Fotos und Videos, Kontakte, Nachrichten, Web-Lesezeichen und Einstellungen konnten übertragen werden. Jetzt kommt WhatsApp inklusive Chatverlauf dazu, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Andere Programme für den WhatsApp-Umzug braucht man dann nicht mehr.

So geht's

Im Detail erklärt Apple das hier. Die App "Auf iOS übertragen" sagt dir, was du machen musst. Grob gesagt funktioniert es so:



bei der iPhone-Einrichtung unter "Apps & Daten" auf "Daten von Android übertragen" klicken

beim Android-Handy: App "Auf iOS übertragen" öffnen

einen Code, der dir auf dem iPhone angezeigt wird, am Android-Gerät eingeben

altes und neues Handy mit WLAN verbinden, damit sie sich austauschen können

Auswählen, was du übertragen möchtest (WhatsApp)

nachdem alles übertragen ist, neue WhatsApp-Version runterladen und mit alter Telefonnummer anmelden

Wann geht's nicht?

Damit es klappt, musst du deine alte Telefonnummer mitnehmen. Außerdem geht das Ganze nur, wenn du das iPhone neu einrichtest oder zurücksetzt. WhatsApp nachträglich umziehen klappt so also nicht. Gut zu Wissen: Die Funktion ist laut dpa eine Beta-Version. Es kann also sein, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert. Umgekehrt - also von Apple auf Android - funktioniert das Ganze bei vielen Modellen schon seit Längerem.

Wie du WhatsApp auf ein neues Andorid-Gerät umziehst, hat der WhatsApp-Support hier erklärt:

Beim Thema Ladekabel wird es in Zukunft egal sein, ob du ein Android-Handy oder ein iPhones hast: