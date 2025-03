Fette WhatsApp-Störung: Das sagt Meta!

Der Messenger hat bei vielen Usern für einige Minuten nicht funktioniert. Mittlerweile läuft WhatsApp wieder.

Meta ist der Konzern hinter der App und hat sich zur Störung gemeldet. Das Unternehmen hat erklärt, dass es technische Probleme gab, die aber bereits gelöst sind.

Große Störung bei WhatsApp Dauer 0:21 min Große Störung bei WhatsApp

Viele User meldeten Störung

Viele Menschen in Deutschland meldeten am Nachmittag, dass WhatsApp gestört ist und nicht funktioniert - nicht nur in Deutschland. Auch in Großbritannien gab es beispielsweise viele Meldungen.