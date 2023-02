Bisher leidet die Qualität der Fotos, wenn du sie über WhatsApp verschickst. Daran arbeitet der Messenger jetzt.

In einer Beta-Version für Android testet WhatsApp gerade die neue Funktion, heißt es auf wabetainfo.com. Wie soll das genau funktionieren? Nutzerinnen und Nutzer sollen dann über das Zahlenrad-Icon einstellen können, ob sie Fotos in komprimierter oder in Originalqualität versenden möchten. Das soll dann sowohl in der Smartphone-App als auch in der Web-Version gehen.

WhatsApp: Wann kommt das neue Update?

Viele User wünschen sich dieses Update schon lange. Es ist allerdings nicht klar, wann es kommt.