Komplette Filme verschicken? DAS geht jetzt bei WhatsApp

Ihr könnt ab sofort größere Files bei WhatsApp verschicken. Und auch bei den Gruppenchats gibt es News…

Mehr Teilnehmende in Gruppenchats und größere Videos oder Dateien verschicken. Das klappt jetzt mit einem neuen Update von WhatsApp. Der Unterschied ist krass: Vorher konnten maximal 100MB verschickt werden, jetzt 2GB. So viel hat zum Beispiel ein kompletter Film in HD-Qualität. Finden das alle gut? Nein. Produktionsfirmen von Filmen befürchten, dass dadurch auch mehr Dateien illegal geteilt werden könnten.

Über die beliebteste Neuerung von WhatsApp haben wir hier schon berichtet. Ihr könnt jetzt im Chat auf Nachrichten direkt reagieren.