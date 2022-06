Affenpocken: WHO warnt vor Partys und Festivals

Ja, das Virus ist nicht sehr gefährlich. Warum du im Sommer trotzdem vorsichtiger sein solltest.

Affenpocken werden laut WHO häufig durch sexuelle Aktivitäten übertragen. Wenn beim Feiern viele junge und sexuell aktive Leute aufeinandertreffen, könne sich die Chance erhöhen, dass das Virus verbreitet wird. Die WHO macht aber deutlich: Das Virus kann alle treffen - nicht nur beim Sex.

Affenpocken: Was ist das überhaupt? Affenpocken verbreiten sich normalerweise unter Tieren, vor allem Nagetiere sind häufig betroffen. Den Namen hat das Virus, weil es 1958 zuerst bei Affen nachgewiesen wurde. Im Gegensatz zum Coronavirus werden Affenpocken von Mensch zu Mensch nur durch engen Kontakt übertragen. Expertinnen und Experten gehen beim aktuellen Ausbruch nicht von einer neuen Pandemie oder Epidemie aus und sehen Affenpocken deutlich weniger ansteckend als Corona. Zu den Symptomen von Affenpocken zählen Hautausschlag im Gesicht, an den Handflächen oder Fußsohlen, Schorf, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost.

Mehr Fälle in Deutschland

Am Dienstag hat das Robert Koch-Institut (RKI) von 33 Affenpocken-Fällen berichtet, die mittlerweile in Deutschland registriert wurden. Am Montag waren es noch 21. Das RKI schätzt die Gefährdung für die breite Bevölkerung in Deutschland als gering ein.