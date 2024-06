Die WHO ist über den weltweiten Bewegungsmangel besorgt und warnt vor Folgen für die Gesundheit. Bewegst du dich genug?

Fast ein Drittel aller Erwachsenen (rund 1,8 Milliarden Menschen) weltweit bewegt sich viel zu wenig, sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Bericht in der Fachzeitschrift "The Lancet Global Health Journal". Es gibt aber auch positive News: Deutschland sei auf dem richtigen Weg und besser als der weltweite Durchschnitt. Dort bewegen sich nur 12 Prozent der Menschen zu wenig, so die WHO.

WHO: Menschen bewegen sich weltweit zu wenig Dauer 0:31 min WHO: Menschen bewegen sich weltweit zu wenig

💡: Die WHO empfiehlt 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche oder 75 Minuten intensives Training mit höherer Belastung. Dazu zählt unter anderem Fußball spielen.

Sport anschauen reicht nicht. Sitzt nicht da, werdet aktiv. Jeder Schritt zählt.

Zu wenig Bewegung: Das können die Folgen sein

Laut WHO kann zu wenig Bewegung langfristige Folgen für deine Gesundheit haben. Das Risiko für folgende Krankheiten steige:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall

Typ-2-Diabetes und Demenz

Krebserkrankungen wie Brust- und Dickdarmkrebs

