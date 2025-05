Die WHO hat ein fettes Finanzloch

Fast 600 Millionen Dollar fehlen der Weltgesundheitsorganisation dieses Jahr. Wie es jetzt weiter gehen soll, hier:

Geberländer - also Länder, die finanziell unterstützen - hätten ihre Beiträge reduziert. Das sagte der WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesu am Donnerstag. Dazu komme der Rückzug der USA nach Präsident Donald Trumps Amtseintritt im Januar. Die USA seien der größte Geldgeber der WHO gewesen, mit 18 Prozent der Gesamtfinanzierung, berichtet "Reuters".

Weltgesundheitsorganisation fehlen Gelder

Wir erleben gerade die größte Störung der globalen Gesundheitsfinanzierung, an die man sich erinnern kann.

WHO fehlen Gelder: Was jetzt?

Die WHO hatte offenbar vorgeschlagen, den Haushaltsplan für 2026 und 2027 um 21 Prozent von 5,3 auf 4,2 Milliarden Dollar zu kürzen.

Zusätzlich solle die Zahl der Mitarbeitenden reduziert werden, berichtete "Reuters" Ende März.

Außerdem arbeite die WHO darauf hin, die Spenderbasis zu erweitern. Man verlasse sich zu sehr auf freiwillige Beiträge, die 80 Prozent des Gesamthaushalts ausmachen würden, so Ghebreyesu.

Jetzt hat sich der Generaldirektor zu den Plänen geäußert. Die Kürzungen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen weltweit haben, sagt er.

