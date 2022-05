Pollen-Alarm: Schüler kriegen keine Luft mehr

Rund 100 Rettungskräfte mussten die Schüler in Kliniken bringen - Schuld war eine gelbe Wolke.

An der Wilhelm-Heinrich-von Riehl-Gesamtschule in Wiesbaden-Biebrich hatten rund 30 Schüler über Atemnot geklagt.

Wind sorgt für Pollenwolke

Einige Schüler hätten von einer gelben Wolke berichtet, die aus den Bäumen gekommen sei. Am Nachmittag sind zwei Fachleute der Sache auf den Grund gegangen: Offenbar haben Bäume - Platanen - die Atemwegsbeschwerden ausgelöst. Etwa vier Stunden waren die Einsatzkräfte vor Ort.

Kräfte von #Feuerwehr und #Rettungsdienst sind aktuell in #Biebrich an der Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule (Rudolf-Dyckerhoff-Straße) im Einsatz. Etliche Schüler klagten dort über eine Reizung der Atemwege. ^jh

