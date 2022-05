Verlobungsfeier endet mit Biss von Polizeihund

auf Whatsapp teilen

In Wiesental bei Waghäusel wurde am Wochenende gefeiert. Am Ende musste sogar ein Mann ins Krankenhaus.

Die Verlobungsfeier fand am Sonntag statt. Einige Nachbarn riefen deshalb die Polizei. Ihnen war die Musik zu laut. Polizei-Einsatz Nr. 1 Gegen 17:30 Uhr war die Polizei deshalb zum ersten Mal bei der Party. Die Polizisten stellten die Musikanlage leiser. Doch: Das kam wohl nicht gut an. Die Polizei sagt, dass die Stimmung agressiv war. Polizei-Einsatz Nr. 2 Nachdem die Polizei wieder weg war, gab es noch mehr Beschwerden von den Nachbarn. Die Polizei startete deshalb einen zweiten Einsatz bei der Party. Dabei wollten die Beamten die Musikanlage beschlagnahmen. Sie wurden deshalb von den Feiernden beleidigt. Ein Polizist wurde von einem Mann angegriffen. Der Mann wurde dann von einem Polizeihund gebissen - er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20:30 Uhr wurde die Feier dann von der Polizei beendet und alle Gäste mussten gehen. Weil die Situation zwischenzeitlich zu eskalieren drohte, waren sehr viele Polizisten vor Ort. Um die Polizei aus Karlsruhe zu unterstützen, waren auch Polizisten aus Mannheim im Einsatz. Mehr News aus Karlsruhe findest du hier: Ermittlungen: Wurden Corona-Tests falsch abgerechnet?