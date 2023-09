Die Tiere waren in einen Wassergraben gefallen. Polizei und Feuerwehr konnten sie gerade noch vor dem Ertrinken retten.

Das Ganze passierte in der Nacht auf Montag in Arnsberg im Sauerland. Die zwölf Wildschweine waren im Dunkeln in den Graben gestürzt. Grundsätzlich sind Wildschweine gute Schwimmer. An der Stelle war laut Polizei aber die Strömung zu stark.

Polizei und Feuerwehr brauchten insgesamt zweieinhalb Stunden um die Tiere aus dem Wasser zu ziehen.

