Wilhelma Stuttgart: So cute ist das Schabrackentapir-Baby

Das Besondere daran: Es ist das erste Mal, dass es dort nach über 40 Jahren Nachwuchs von dieser Tierart gibt!

Außerdem sei es ein Zuchterfolg, da diese Art stark gefährdet sei. Das teilte der Zoo am Mittwoch mit. Demnach darf das "äußerst muntere Jungtier" ab sofort auf die Außenanlage und kann von Besucherinnen und Besuchern bewundert werden.

So sieht der Nachwuchs aus

Das Geschlecht des Tierbabys ist noch unbekannt. Auf den ersten Blick gleiche es seinen Eltern nicht, teilte der Zoo weiter mit. Anders als sie habe das Kleine nicht "die klare Schwarzweißfärbung, die an eine Pferdedecke erinnert". Seine Zeichnung bestehe aus Punkten und durchbrochenen Linien auf dunkelbraunem Grund. Damit sei es als Waldbewohner in Bodennähe besser getarnt. In der freien Natur kommt das Tier vor allem in Südostasien und Thailand vor.

Erst vor ein paar Tagen gab es in der Wilhelma Geparden-Nachwuchs: