Will Smith zurück nach Oscar-Ohrfeige

Seit den Oscars war es ruhig um Hollywood-Star Will Smith – jetzt taucht er zum ersten mal wieder in der Öffentlichkeit auf.

Will Smith ist nach seinem Oscar-Skandal abgetaucht – bei der Preisverleihung hatte der Schauspieler Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem der einen Witz über das Aussehen von Smiths Frau Jada gerissen hatte. Jetzt wurde Will zum ersten mal wieder in der Öffentlichkeit gesehen, weit weg von Hollywood.

Trip nach Indien

Am Flughafen begrüßen Fans den Schauspieler - Will grinst und winkt freundlich zurück. Der Grund für die Reise ist unbekannt, um eine Film-Promo scheint es nicht zu gehen. Wills Schauspiel-Angebote dürften ohnehin seltener werden. Nach der Ohrfeige wurden dem Schauspieler mehrere Projekte abgesagt.

Oscar-Academy sperrt Will Smith für zehn Jahre!